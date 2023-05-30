Başkan Erdoğan'a hediye edilen aslan dördüz doğurdu | Video 30.05.2023 | 14:21 Sudan Cumhurbaşkanı tarafından 4 yıl önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edilen ve Gaziantep Hayvanat Bahçesinde bulunan 4 aslandan biri dördüz doğurdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir tarafından hediye edilen 4 aslan Gaziantep Hayvanat Bahçesinde ağırlanıyordu. 2 dişi 2 erkek olan aslanlardan biri dördüz doğurdu. Dürdüz doğduğunu müjdeleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin aslanları tanıttı. Normal şartlarda en fazla 2 aslan doğumunun yaygın olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin aslanlara çok iyi baktıklarını belirterek, 4 yavru aslanının dünyaya geldiğini ve anketle bunlara isim vereceklerini ifade etti.

"2 DİŞİ 2 ERKEK ASLANIMIZ DÜNYAYA GELDİ"

Doğal Hayatı koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir tarafından 4 yıl önce 4 aslan hediye ederek bize emanet edilmişti. Bu aslanlar geldiğinde 2,5 aylıklardı. 4 yıldan beri buradalar. Bu aslanların isimleri ise, Sudan, Nil, Sultan ve Sevaki verilmişti. Bunlardan Sultan ve Sudan çiftinden dördüz yavrumuz oldu. Normalde aslanlar bir veya iki yavru doğuruyor. Burada çok iyi beslendikleri için dördüz yavru doğurdular. Bu bizi çok mutlu etti. Annesi dördüne de bakıyor bunlardan 2 dişi 2 erkek olarak dünyaya geldi. İnşallah öbür çiftten de yavru almayı planlıyoruz" dedi.