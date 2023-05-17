Başkan Erdoğan’a rekor oy CHP’yi rahatsız etti! Depremzedeleri kapı dışarı ettiler... | Video
CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kumbağ Mahallesi’nde otellerde misafir ettiği depremzedeleri kapı dışarı etme kararı aldı. Olay sonrası depremzedeler büyük bir şok yaşadı. Büyükşehir Belediyesi’ne tepki gösteren depremzedeler, “Desteğiniz seçimlere kadar mıydı? Deprem bölgesi AK Parti’ye oy verdiği için mi bizi çıkartıyorsunuz?” dedi. AK Partili Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, olayı duyar duymaz depremzedelerin yanına gelerek ailelere destek oldu ve sahip çıkacaklarının sözünü verdi. AFAD da depremzedelere otel tahsisi için devreye girdi.
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