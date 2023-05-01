Başkan Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajı: Beraber başardık! | Video
Başkan Erdoğan, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Asgari ücreti, 184 lira’dan 8 bin 500 liraya çıkardıklarını vurguladı. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...
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