Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı "Namluya alnını dayayan bir milletin önünde kim durabilir?" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'la ilgili olarak bir video paylaştı. "Güçlü olmak, sadece sayıca çok, silahça üstün olmak demek değildir. Tanka yumruk, savaş uçağına levye fırlatan, namluya alnını dayayan bir milletin önünde kim durabilir?" notuyla paylaşılan video binlerce beğeni aldı.