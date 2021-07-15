Video Haber Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: "Türkiye Geçilmez" | Video

Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: "Türkiye Geçilmez" | Video

Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı:
15.07.2021 | 16:49

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından "Türkiye geçilmez" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz'da vatanına canıyla siper olup ülkemizi esir almaya yeltenen hainlere dersini veren tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz. Bayrak inmez! Ezan dinmez!" ifadelerini kullandı.

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