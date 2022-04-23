Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: 2023 hedef ve 2053 vizyonu doğrultusunda gayret gösteriyoruz | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 102. yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan, "Barış, adalet ve kardeşlik dolu bir dünya idealine de katkı sunacak 2023 hedef ve 2053 vizyonlarımız doğrultusunda gayret göstermeyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.