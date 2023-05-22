Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: "Şu soruları samimiyetle kendinize sorun" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'ne kısa bir süre kala sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda seçmene seslendi. "Ne bürokratik ne de siyasi hayatında ülkeye hiçbir hayrı dokunmayan bir şahıstan bu millete fayda gelir mi? 17-25 Aralık darbe girişiminde FETÖ'cülerle iş tuttuğunu bizzat kendi ağzıyla itiraf eden birine güven olur mu?" sorularını yönelterek Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Başkan Erdoğan, "İnşallah 28 Mayıs'ı aziz milletimizin irade ve desteğiyle, rekor bir oy alarak tamamlayacağız." dedi.
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