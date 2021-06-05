Başkan Erdoğan'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'nde önenmli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenindeki açıklamasında, Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj sorununa ilişkin talimat verdiğini söyleyerek, "Başta Marmara olmak üzere müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, buradaki konuşmasında Marmara Denizi'nde etkili olan müsilajla ilgili olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a talimat verdiğini açıkladı.

Erdoğan, "Gecikmeden, İBB, İzmir, Konya niye yapmıyor demeyeceğiz, Bakanlık olarak bu işi koordinasyonunuza alacaksınız, başta Marmara olmak üzere müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız. Benim korkum bu Karadeniz'e yayılır, Marmara'ya girdisi olursa bela büyüktür" dedi.