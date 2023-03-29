Başkan Erdoğan'dan 6'lı koalisyona: "HDP ile kapalı kapılar ardında neyin pazarlığını yaptınız, ne vaat ettiniz?" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lı koalisyon adına HDP ile görüşmesine değindi, "Kapalı kapılar ardında neyin pazarlığını yaptınız, ne vaat ettiniz?" dedi. Erdoğan, 14 Mayıs'ta 7'li koalisyonun kesin bir yenilgiye uğrayacağını söyledi. Kabinedeki bakanların yeni dönemde Meclis'te hizmetlerine devam edeceğini ifade eden Erdoğan, "Kabine yeni isimlerden oluşacak." dedi.