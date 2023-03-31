Başkan Erdoğan'dan 7'li Koalisyon mesajı: Bir masa idare edemeyenler Türkiye'yi idare edemez | Video
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kilis'te depremzedelerle iftar programında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada "Bizler ortak bir kaderi, geleceği paylaşıyoruz. Diğerleri ne yaparlarsa yapsın, hangi sahte gündemlerin peşinde koşarlarla koşsun. Biz günümüzü deprem öncelikli gündemimizle geçiriyoruz." dedi. Erdoğan, 7'li Koalisyon'a "Bir masayı idare edemeyenler Türkiye'yi idare edemez" mesajı verdi.
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