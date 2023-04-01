Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyon tepkisi: Bay Bay Kemal'e Kandil'den selam geliyor | VİDEO

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan 7'li koalisyona ve kirli işbirliğine tepki göstererek, "Bay bay Kemal'e Kandil'den selam geliyor, 'beraber yürüyeceğiz' diyorlar. Yürüyün bakalım, nereye kadar yürüyeceksiniz." dedi.