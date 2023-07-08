Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona gönderme: 'Kazanamazsam bırakırım' diyenler siyaseti bırakmadı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gümüşhane'deki Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 7'li koalisyonun seçim sonrası yaşadıkları şoku hala atlatamadığını kaydetti. Başkan Erdoğan, "7'li koalisyon masasından bir kişi bile istifa etmedi. 'Kazanamazsam bırakırım' diyenlerden bir tanesi bile siyaseti bırakmadı. İki seçimde de başarısız oldular, yenilgiye uğradılar, açıkça kaybettiler. Fakat hezimetlerini başarı gibi, yenilgilerini zafer gibi pazarlamaktan hala vazgeçmediler." dedi.
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