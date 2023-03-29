Başkan Erdoğan'dan 7'li Koalisyon'a: HDP'ye verilen taviz PKK'ya verilmiştir | Video
ATV A Haber ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erdoğan, 7'li Koalisyon'daki kirli HDP pazarlığına dikkat çekerek "7. ortak TBMM'deki görüşmede ortaya çıktı. HDP'ye verilen her taviz Kandil ve PKK'ya verilmiştir" dedi.
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