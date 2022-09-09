Video Haber Başkan Erdoğan'dan ABD'ye F-16 tepkisi! "Bizi başka yollara sevk etmesinler" | Video
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye F-16 tepkisi!

Başkan Erdoğan'dan ABD'ye F-16 tepkisi! "Bizi başka yollara sevk etmesinler" | Video

09.09.2022 | 14:27

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD'nin F-16 açıklamasına tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Bizi başka yollara sevk etmesinler." dedi.

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