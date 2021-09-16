Video Haber Başkan Erdoğan'dan Ahi Evran Anma Yılı Etkinliklerinde önemli açıklamalar | Video

Başkan Erdoğan'dan Ahi Evran Anma Yılı Etkinliklerinde önemli açıklamalar | Video

Başkan Erdoğan'dan Ahi Evran Anma Yılı Etkinliklerinde önemli açıklamalar | Video
16.09.2021 | 15:37

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan’dan enflasyon ve fahiş fiyatlar ile ilgili net mesaj: Bunun önüne geçeceğiz | Video 01:39
Başkan Erdoğan'dan enflasyon ve fahiş fiyatlar ile ilgili net mesaj: "Bunun önüne geçeceğiz" | Video 16.09.2021 | 15:49
Başkan Erdoğan’dan Ahi Evran Anma Yılı Etkinliklerinde önemli açıklamalar | Video 28:00
Başkan Erdoğan'dan Ahi Evran Anma Yılı Etkinliklerinde önemli açıklamalar | Video 16.09.2021 | 15:37
Salih Tuna | Virüs Genel Merkezi’nde panik 04:34
Salih Tuna | Virüs Genel Merkezi’nde panik 16.09.2021 | 14:09
Hülya Güler | 800 sanat etkinliği ile dünyan değişsin 04:00
Hülya Güler | 800 sanat etkinliği ile dünyan değişsin 16.09.2021 | 13:36
Haşmet Babaoğlu | Konut, insan, zaman... 03:01
Haşmet Babaoğlu | Konut, insan, zaman... 16.09.2021 | 12:48
Engin Ardıç | Tüh kapı kapandı zil de bozuk 03:02
Engin Ardıç | Tüh kapı kapandı zil de bozuk 16.09.2021 | 12:45
Mehmet Barlas | Vazgeçilmez değerimiz laiklik 02:05
Mehmet Barlas | Vazgeçilmez değerimiz laiklik 16.09.2021 | 12:42
Hasan Basri Yalçın | HDP ne istiyor? 03:57
Hasan Basri Yalçın | HDP ne istiyor? 16.09.2021 | 12:40
Yavuz Donat | İki savunma... Ve iki cinayet 06:18
Yavuz Donat | İki savunma... Ve iki cinayet 16.09.2021 | 12:19
İBB’ye ait spor kompleksinde klor borusu patladı! 6 kişi zehirlendi | Video 02:25
İBB’ye ait spor kompleksinde klor borusu patladı! 6 kişi zehirlendi | Video 16.09.2021 | 00:11
6’ncı Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu! Turkuvaz Medya’ya 3 ödül birden | Video 00:31
6’ncı Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu! Turkuvaz Medya'ya 3 ödül birden | Video 15.09.2021 | 23:28
Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mine Kırıkkanat’tan skandal tweet: Cenazeme imam istemiyorum | Video 01:20
Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mine Kırıkkanat’tan skandal tweet: Cenazeme imam istemiyorum | Video 15.09.2021 | 21:41
Son dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrasında duyurdu! Öğrencilere PCR testi veli onayı olmadan yapılmayacak | Video 03:47
Son dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrasında duyurdu! Öğrencilere PCR testi veli onayı olmadan yapılmayacak | Video 15.09.2021 | 21:28
15 Eylül koronavirüs verileri paylaşıldı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu | Video 00:54
15 Eylül koronavirüs verileri paylaşıldı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu | Video 15.09.2021 | 21:23
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 6. Anadolu Medya Ödülleri’nde konuştu | Video 21:48
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 6. Anadolu Medya Ödülleri'nde konuştu | Video 15.09.2021 | 21:03
Fatih Terim: Takımıma güveniyorum | Video 05:48
Fatih Terim: Takımıma güveniyorum | Video 15.09.2021 | 19:15
Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. tur kura çekimi yapıldı | Video 02:54
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur kura çekimi yapıldı | Video 15.09.2021 | 19:11
MEB’den okullarda PCR testi ile ilgili yeni genelge! Kapsam genişletildi | Video 02:00
MEB'den okullarda PCR testi ile ilgili yeni genelge! Kapsam genişletildi | Video 15.09.2021 | 16:15
CHP’li İzmir Belediyesi’nden çıplak semazen skandalı! Tepki çeken anlar kamerada... 00:22
CHP'li İzmir Belediyesi'nden çıplak semazen skandalı! Tepki çeken anlar kamerada... 15.09.2021 | 14:00
Engin Ardıç | Ya bir de okumasaymış... 02:48
Engin Ardıç | Ya bir de okumasaymış... 15.09.2021 | 14:06

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırşehir'de 2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı programı çerçevesinde esnaf buluşmasında açıklamalar yaptı. Erdoğan, şeker pancarı alım fiyatının bu yıl ton başına 420 TL olduğunu duyururken, fahiş fiyatlar ve enflasyon ile ilgili çok net mesajlar verdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA