Başkan Erdoğan'dan Ahi Evran Anma Yılı Etkinliklerinde önemli açıklamalar | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırşehir'de 2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı programı çerçevesinde esnaf buluşmasında açıklamalar yaptı. Erdoğan, şeker pancarı alım fiyatının bu yıl ton başına 420 TL olduğunu duyururken, fahiş fiyatlar ve enflasyon ile ilgili çok net mesajlar verdi.