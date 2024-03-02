Başkan Erdoğan'dan AK Parti Antalya mitinginde önemli açıklamalar | Video

AK Parti yerel seçim kampanyaları kapsamındaki miting turlarına devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da coşkulu kalabalığa hitap etti. Yerel seçim öncesi kurulan kirli ittifaklara da değinen Başkan Erdoğan, "CHP'nin genel başkanı, Mersin'de, İstanbulda ve kimi başka yerlerde DEM ile demlendi. Bu iki parti kendi aralarında yaptıkları gizli anlaşlamalara belediye başkanlarını paylaştılar. Sonra CHP genel başkanı çıkıp utanmadan bizim DEM'le bir işbirliğimiz yok diyor. Yalan bunların ağzına yuva yapmış. Bu aymazlıkların bir türlü vazgeçmiyorlar. Bukalemun gibi renkten renge girseler bile bu millet onları her yerde tanır ve layık olduğu cevabı verir." ifadelerini kullandı.