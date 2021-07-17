Video Haber Başkan Erdoğan'dan AK Parti Erzurum İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Erzurum İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Erzurum İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalar
17.07.2021 | 15:51

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugünkü programı için Erzurum'a geldi. Erdoğan'ın ilk durağı AK Parti Erzurum İl Danışma Toplantısı oldu. Erdoğan, coşku ile karşılandığı salonda konuşma yaptı.

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