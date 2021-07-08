Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 8 yıldır kesintisiz olarak saldırılara maruz kalındığını vurguladı, "Hatırlarsanız, fitili ilk Gezi olayları ile ateşlediler. " dedi. Erdoğan, Gezi olaylarındaki amaç ile ekonomik saldırıların amacının aynı olduğunu ifade etti. Erdoğan, 2023 seçimlerinin çok kritik bir hal aldığının da altını çizdi.