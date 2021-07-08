Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
23:06
05:03
05:09
Başkan Erdoğan "Bu tuzağı bozduk" 08.07.2021 | 12:39
01:16
Son dakika: Dubai'de büyük bir patlama! Bölgede yangın çıktı | Video 07.07.2021 | 23:47
01:03
00:52
01:52
09:19
05:33
Başkan Erdoğan Sincan'da halka hitap etti | Video 07.07.2021 | 21:19
58:54
06:24
02:33
04:11
04:19
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Tosuncuk tutuklandı | Video 07.07.2021 | 17:35
05:27
43:22
10:29
SON DAKİKA: ABD'ye rapor tepkisi! "Türkiye sicili en temiz ülkedir" 07.07.2021 | 16:09
03:01
Muş'ta evlat nöbetindeki anneden HDP'ye tepki 07.07.2021 | 14:35
04:00
Dilek Güngör | Şeytani dolandırıcılık! 07.07.2021 | 15:55
03:52
Hilal Kaplan | Özel uçak, makam aracı ve ‘yazlık saray’ 07.07.2021 | 15:11
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 8 yıldır kesintisiz olarak saldırılara maruz kalındığını vurguladı, "Hatırlarsanız, fitili ilk Gezi olayları ile ateşlediler. " dedi. Erdoğan, Gezi olaylarındaki amaç ile ekonomik saldırıların amacının aynı olduğunu ifade etti. Erdoğan, 2023 seçimlerinin çok kritik bir hal aldığının da altını çizdi.