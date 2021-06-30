Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, burada haftalık gündem konularını değerlendirdi, önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CHP'nin sistematik yalanlarına tepki gösterdi, "Türkiye, CHP zihniyetinin yalan ve iftira zulmüne maruz kalmaktadır. Bunun adı da yalan terörüdür." dedi. Erdoğan, Kanal İstanbul'da kazı çalışmalarına süratle başlanacağını bildirirken, kentsel dönüşüm vurgusu yaptı.