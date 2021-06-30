Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:37
Dilek Güngör | Tarımda üç mesaj 30.06.2021 | 14:13
03:23
Engin Ardıç | Kanatsız kuşlar 30.06.2021 | 13:50
01:09:36
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 30.06.2021 | 13:28
02:18
Mehmet Barlas | Bahçeli konuşunca vicdanlarımı 30.06.2021 | 13:13
04:55
Salih Tuna | Neden? 30.06.2021 | 13:11
06:38
Yavuz Donat | Aksaray merkez, akıllı olsun herkes 30.06.2021 | 13:09
05:53
18:32
09:17
02:26
Bilim Kurulu toplantısında gündem 3. doz | Video 30.06.2021 | 10:30
01:04
Terör örgütü PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan sokak çağrısı | Video 29.06.2021 | 22:13
20:01
01:24
Danıştay’dan İstanbul Sözleşmesi kararı | Video 29.06.2021 | 20:05
02:19
08:00
01:57
Birleşik Krallık Bakanı Wendy Morton Hatay'da | Video 29.06.2021 | 17:40
03:01
Hasan Basri Yalçın | Muhalefetin vaatleri 29.06.2021 | 16:08
02:09
02:49
Bakan Varank ile Japon kazı sorumlusu arasında vatandaşlık diyalogu | Video 29.06.2021 | 15:27
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, burada haftalık gündem konularını değerlendirdi, önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CHP'nin sistematik yalanlarına tepki gösterdi, "Türkiye, CHP zihniyetinin yalan ve iftira zulmüne maruz kalmaktadır. Bunun adı da yalan terörüdür." dedi. Erdoğan, Kanal İstanbul'da kazı çalışmalarına süratle başlanacağını bildirirken, kentsel dönüşüm vurgusu yaptı.