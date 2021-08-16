Başkan Erdoğan'dan Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreninde önemli açıklamlarda bulunuyor. Başkan Erdoğan; "Açılışını yaptığımızı bu tesislerin ortak bir özelliği bulunuyor. Bu fabrikaların tamamı salgın sürecinde yatırımlarını tamamlayarak faaliyete geçmiştir." dedi.