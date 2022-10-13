Başkan Erdoğan'dan Astana Zirvesi paylaşımı "İş birliğimizi sürdüreceğiz" | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Kazakistan ziyaretinden görüntüler paylaşarak "Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi ile Asya’da İş Birliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Astana Zirvesi’ni tamamlayarak ülkemize döndük. Yeniden Asya Girişimimiz ile kıta ülkeleriyle ikili ve bölgesel platformlarda iş birliğimizi sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.