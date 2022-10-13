Başkan Erdoğan'dan Astana'da önemli açıklamalar: "Bu yapı değişmeli" | Video

Kazakistan'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Astana'da Asya İşbirliği ve Güven Konferansı Zirvesi liderler masasında konuşma yaptı. Dünyanın yaşadığı sorunlar ve karşısında alınan aksiyonları değerlendiren Erdoğan "Mutlu azınlıkların devamlılığını düşünen yapı değişmeli" dedi ve ekledi "Aynı kaderi paylaşıyoruz"