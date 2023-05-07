Başkan Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı'nda Büyük İstanbul Mitingi | Video
İstanbul, Atatürk Havalimanı'nda tarihi bir Başkan Recep Tayyip Erdoğan buluşmasına hazırlanıyor. Büyük İstanbul Mitingi ismi verilen tarihi miller buluşmasında 1 milyonun üzerinde katılım olacağı öngörülüyor. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren İstanbul Mitingi için hareketlilik başladı. Bazı yollar yoğunluk nedeniyle kapatıldı.
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