Başkan Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı'nda Büyük İstanbul Mitingi | Video

İstanbul, Atatürk Havalimanı'nda tarihi bir Başkan Recep Tayyip Erdoğan buluşmasına hazırlanıyor. Büyük İstanbul Mitingi ismi verilen tarihi miller buluşmasında 1 milyonun üzerinde katılım olacağı öngörülüyor. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren İstanbul Mitingi için hareketlilik başladı. Bazı yollar yoğunluk nedeniyle kapatıldı.