Video Haber Başkan Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne net mesaj: Stratejik körlük

Başkan Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne net mesaj: Stratejik körlük

Başkan Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne net mesaj: Stratejik körlük
17.06.2021 | 16:03

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu’dan su zammı açıklaması | Video 02:00
İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu’dan su zammı açıklaması | Video 17.06.2021 | 16:36
Başkan Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne net mesaj: Stratejik körlük 13:43
Başkan Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne net mesaj: Stratejik körlük 17.06.2021 | 16:03
Okan Müderrisoğlu | Büyük Türkiye ve yeni dünya düzeni! 04:17
Okan Müderrisoğlu | Büyük Türkiye ve yeni dünya düzeni! 17.06.2021 | 16:04
Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, Ankara'da | Video 01:42
Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, Ankara'da | Video 17.06.2021 | 15:23
Başkan Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne net mesaj: Stratejik körlük | Video 13:40
Başkan Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne net mesaj: "Stratejik körlük" | Video 17.06.2021 | 15:18
Haşmet Babaoğlu | NATO Zirvesi üzerine alternatif notlar 03:05
Haşmet Babaoğlu | NATO Zirvesi üzerine alternatif notlar 17.06.2021 | 14:09
Hasan Basri Yalçın | NATO Zirvesi’nden yansıyanlar 03:42
Hasan Basri Yalçın | NATO Zirvesi’nden yansıyanlar 17.06.2021 | 14:06
Mahmut Övür | İki CHP, iki yaklaşım 04:25
Mahmut Övür | İki CHP, iki yaklaşım 17.06.2021 | 14:04
Engin Ardıç | Karakaçan’ın kurtuluşu 03:06
Engin Ardıç | Karakaçan’ın kurtuluşu 17.06.2021 | 13:59
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan '10 bin Dolar alan siyasetçi' açıklaması! 01:36
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan '10 bin Dolar alan siyasetçi' açıklaması! 17.06.2021 | 13:52
Başkan Erdoğan F-35 ve S-400 için Biden'a söylediklerini açıkladı: Bizden farklı bir adım beklemeyin... 06:26
Başkan Erdoğan F-35 ve S-400 için Biden'a söylediklerini açıkladı: Bizden farklı bir adım beklemeyin... 17.06.2021 | 13:44
Yavuz Donat | ‘Siyaset bilgesi’ bana dedi ki... 06:34
Yavuz Donat | ‘Siyaset bilgesi’ bana dedi ki... 17.06.2021 | 12:02
SON DAKİKA: İzmir'de HDP İl Binası'nda silah sesleri! | CANLI YAYIN | Olay yerinden ilk görüntüler... 04:35
SON DAKİKA: İzmir'de HDP İl Binası'nda silah sesleri! | CANLI YAYIN | Olay yerinden ilk görüntüler... 17.06.2021 | 11:37
Mehmet Barlas | Yeni zirveler artık dünyada hiçbir şeyi değiştiremiyor 02:13
Mehmet Barlas | Yeni zirveler artık dünyada hiçbir şeyi değiştiremiyor 17.06.2021 | 11:18
Müge Anlı 17 Haziran 2021 Perşembe Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı'da 21 yaşındaki kızı kaçıran evli adam olayında son dakika 09:51
Müge Anlı 17 Haziran 2021 Perşembe Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı'da 21 yaşındaki kızı kaçıran evli adam olayında son dakika 17.06.2021 | 10:18
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'dan polise skandal saldırı anı kamerada 01:14
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'dan polise skandal saldırı anı kamerada 17.06.2021 | 08:53
Mini infaz paketi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı | Video 01:21
Mini infaz paketi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı | Video 17.06.2021 | 01:07
Bakan Koca açıkladı! 24 saatte 1 Milyon 416 Bin 795 doz aşı yapıldı | Video 00:41
Bakan Koca açıkladı! 24 saatte 1 Milyon 416 Bin 795 doz aşı yapıldı | Video 17.06.2021 | 00:30
Son dakika: Bodrum’da polis silah kaçakçılarıyla çatıştı: 1 şehit 1 polis yaralı | Video 01:26
Son dakika: Bodrum’da polis silah kaçakçılarıyla çatıştı: 1 şehit 1 polis yaralı | Video 17.06.2021 | 00:03
HDP'li başkan yardımcısının karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti | Video 00:30
HDP'li başkan yardımcısının karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti | Video 16.06.2021 | 23:06

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da gerçekleştirilen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'nde konuştu. Başkan Erdoğan sözlerine "Tüm Avrupa halklarını tatillerini geçirmek üzere ülkemize bekliyoruz" diye başladı. Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği'ne "Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir AB'nin çekim ve güç merkezi olma hedefine ulaşması mümkün değildir. " diye seslendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA