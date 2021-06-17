Başkan Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne net mesaj: "Stratejik körlük" | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da gerçekleştirilen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'nde konuştu. Başkan Erdoğan sözlerine "Tüm Avrupa halklarını tatillerini geçirmek üzere ülkemize bekliyoruz" diye başladı. Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği'ne "Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir AB'nin çekim ve güç merkezi olma hedefine ulaşması mümkün değildir. " diye seslendi.