Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan Meclisi'nde tarihi sözler: Bütün dünya bilsin ki yarın da yanınızda olacağız
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:06
Engin Ardıç | Ayıp oluyor 16.06.2021 | 15:43
24:31
09:37
Yalan siyaseti ile ekonomiye saldırı! O yalan da tutmadı 16.06.2021 | 13:04
02:12
Hilal Kaplan | Şuşa’dan dünyaya verilen ince mesaj 16.06.2021 | 12:50
05:39
Yavuz Donat | Afyon... Yerli ve milli 16.06.2021 | 12:48
02:06
FETÖ'nün ‘Emniyet Yapılanması’nın sözde "Mahrem İmamı" yakalandı | Video 16.06.2021 | 11:44
02:15
04:29
Türkiye onu unutmadı! Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın hatırası yaşıyor... 16.06.2021 | 11:04
11:25
Antalya'da iki önemli zirve: Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar | Video 16.06.2021 | 10:38
02:05
Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: Bugüne kadarki en büyük yakalama 16.06.2021 | 10:36
35:26
Başkan Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı! 15.06.2021 | 16:48
03:46
05:07
04:29
Okan Müderrisoğlu | Vazgeçilmez ortak: Türkiye... 15.06.2021 | 14:57
01:14
02:37
HDP’ye kapatma davasında AYM ilk incelemesini 21 Haziran’da yapacak 15.06.2021 | 14:10
02:48
Haşmet Babaoğlu | İstanbul’u ‘bekleme’de tutmak! 15.06.2021 | 12:45
03:12
Hasan Basri Yalçın | Somut adımlar önemli 15.06.2021 | 12:42
47:39
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 15.06.2021 | 11:28
02:22
Hilal Kaplan | Biden, Erdoğan’dan ne istedi? 15.06.2021 | 11:19
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap etti. Erdoğan, burada tarihi ifadeler kullandı, "Bugün bütün imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Bütün dünya bilsin ki yarın da yanında yer alacağız." dedi. Erdoğan, 'Kardeşim' dediği Aliyev ile birlikte 6'lı platform teklifinde bulunduklarını da açıkladı.