Video Haber Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan Meclisi'nde tarihi sözler: Bütün dünya bilsin ki yarın da yanınızda olacağız

Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan Meclisi'nde tarihi sözler: Bütün dünya bilsin ki yarın da yanınızda olacağız

Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan Meclisi'nde tarihi sözler: Bütün dünya bilsin ki yarın da yanınızda olacağız
16.06.2021 | 15:16

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap etti. Erdoğan, burada tarihi ifadeler kullandı, "Bugün bütün imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Bütün dünya bilsin ki yarın da yanında yer alacağız." dedi. Erdoğan, 'Kardeşim' dediği Aliyev ile birlikte 6'lı platform teklifinde bulunduklarını da açıkladı.

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