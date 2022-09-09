Başkan Erdoğan'dan Balkan turu paylaşımı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan 3 günlük Balkan turunu tamamladığını belirtti. Paylaşımda, Balkan turu temaslarından kesitlerin yer aldığı videoya yer veren Erdoğan, "Balkanlar'daki kardeşlerimizin her zaman yanındayız." ifadesini kullandı.