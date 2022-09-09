Video Haber Başkan Erdoğan'dan Balkan turu paylaşımı | Video
Başkan Erdoğan'dan Balkan turu paylaşımı | Video

Başkan Erdoğan'dan Balkan turu paylaşımı | Video

09.09.2022 | 09:09

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan’dan Balkan turu paylaşımı | Video 01:35
Başkan Erdoğan'dan Balkan turu paylaşımı | Video 09.09.2022 | 09:09
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan flaş açıklamalar | Video 07:30
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar | Video 09.09.2022 | 08:54
SON DAKİKA HABERİ | Başkan Erdoğan duyurdu: DEAŞ’ın sözde yöneticisi yakalandı! | Video 03:07
SON DAKİKA HABERİ | Başkan Erdoğan duyurdu: DEAŞ'ın sözde yöneticisi yakalandı! | Video 09.09.2022 | 00:24
Son dakika haberi | Kraliçe 2. Elizabeth hayatını kaybetti: Yeni İngiltere Kralı Prens Charles! | Video 02:07
Son dakika haberi | Kraliçe 2. Elizabeth hayatını kaybetti: Yeni İngiltere Kralı Prens Charles! | Video 09.09.2022 | 00:23
Son dakika haberi | Kraliçe 2. Elizabeth hayatını kaybetti | Video 01:35
Son dakika haberi | Kraliçe 2. Elizabeth hayatını kaybetti | Video 09.09.2022 | 00:21
SON DAKİKA HABERİ | Başkan Erdoğan duyurdu: DEAŞ’ın sözde yöneticisi yakalandı! | Video 03:58
SON DAKİKA HABERİ | Başkan Erdoğan duyurdu: DEAŞ'ın sözde yöneticisi yakalandı! | Video 08.09.2022 | 23:13
Barış Yarkadaş’tan İYİ Parti’ye: Ne haddine! Sen CHP’den ihale alıyorsan eleştiririm | Video 02:57
Barış Yarkadaş'tan İYİ Parti'ye: Ne haddine! Sen CHP'den ihale alıyorsan eleştiririm | Video 08.09.2022 | 23:05
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan’dan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için taziye mesajı | Video 00:27
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için taziye mesajı | Video 08.09.2022 | 23:06
İngiltere Başkonsolosluğu’nda bayrak yarıya indirildi | Video 01:03
İngiltere Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi | Video 08.09.2022 | 22:38
İtfaiye aracı devrildi, 3 itfaiye eri yaralandı | Video 01:06
İtfaiye aracı devrildi, 3 itfaiye eri yaralandı | Video 08.09.2022 | 22:30
Son dakika haberi | Kraliçe 2. Elizabeth hayatını kaybetti: İngiltere Başbakanı Liz Truss’tan ilk açıklama | Video 02:58
Son dakika haberi | Kraliçe 2. Elizabeth hayatını kaybetti: İngiltere Başbakanı Liz Truss'tan ilk açıklama | Video 08.09.2022 | 21:14
Yeni İngiltere Kralı Prens Charles’tan ilk açıklama | Video 01:02
Yeni İngiltere Kralı Prens Charles'tan ilk açıklama | Video 08.09.2022 | 21:16
Son dakika haberi | Kraliçe 2. Elizabeth hayatını kaybetti: Yeni İngiltere Kralı Prens Charles olacak! | Video 09:05
Son dakika haberi | Kraliçe 2. Elizabeth hayatını kaybetti: Yeni İngiltere Kralı Prens Charles olacak! | Video 08.09.2022 | 21:01
Son dakika haberi: Kraliçe 2. Elizabeth hayatını kaybetti | Video 01:47
Son dakika haberi: Kraliçe 2. Elizabeth hayatını kaybetti | Video 08.09.2022 | 20:38
Rus savaş uçaklarından İdlib’e hava saldırısı: 7 sivil öldü | Video 05:57
Rus savaş uçaklarından İdlib'e hava saldırısı: 7 sivil öldü | Video 08.09.2022 | 17:49
Mahmut Övür | Akşener masayı dağıtmak mı istiyor? 04:18
Mahmut Övür | Akşener masayı dağıtmak mı istiyor? 08.09.2022 | 15:51
Hasan Basri Yalçın | Avrupa ne yapabilir? 03:10
Hasan Basri Yalçın | Avrupa ne yapabilir? 08.09.2022 | 15:49
Mehmet Barlas | Avrupa’nın gıda krizi, Putin ve Erdoğan’ın elinde 04:00
Mehmet Barlas | Avrupa'nın gıda krizi, Putin ve Erdoğan'ın elinde 08.09.2022 | 15:29
Başkan Erdoğan, Sisak’ta İslam Kültür Merkezi’nin açılışında konuştu | Video 22:38
Başkan Erdoğan, Sisak'ta İslam Kültür Merkezi'nin açılışında konuştu | Video 08.09.2022 | 15:03
İmamoğlu Akşener’i zabıta tören mangasıyla karşıladı | Video 00:48
İmamoğlu Akşener'i zabıta tören mangasıyla karşıladı | Video 08.09.2022 | 14:10

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan 3 günlük Balkan turunu tamamladığını belirtti. Paylaşımda, Balkan turu temaslarından kesitlerin yer aldığı videoya yer veren Erdoğan, "Balkanlar'daki kardeşlerimizin her zaman yanındayız." ifadesini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA