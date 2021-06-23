Başkan Erdoğan'dan belediye başkanlarına önemli talimat: Sosyal medya belediyeciliği hizmet belediyeciliğinin yerini alamaz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar Ekonomi Forumu'nda önemli açıklamalar 22.06.2021 | 14:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili Belediye Başkanları ile bir araya geldi. Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu.