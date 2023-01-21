Başkan Erdoğan’dan Bursa paylaşımı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün 21 milyarlık yatırımın açılışını yapmak için Bursa'ya gidiyor. Başkan Erdoğan, Bursa Gemlik Büyükkumla Barajı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Hizmet Binası, Dağyenice Doğal Yaşam Turizm Kompleksi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katılacak. Gökdere Meydanı'ndaki toplu açılıştan sonra Erdoğan, öğrenci ve sanayicilerle bir araya gelecek. İşte Başkan Erdoğan'ın Bursa paylaşımı...