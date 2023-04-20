Başkan Erdoğan'dan Büyük Ekonomiler Forumu'nda önemli açıklamalar | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'ni deveye aldık. İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirlilik olarak adlandırılan üçlü gezegen krizi ile mücadelede çözüm küresel dayanışmadan geçiyor." dedi.