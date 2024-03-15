Başkan Erdoğan'dan CHP'deki kirli para trafiği skandalına sert tepki | Video

AK Parti yerel seçimler kapsamındaki mitinglerine devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Van'da önemli açıklamalarda bulundu. CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Fatih Keleş’in para desteleri sayarken çekilen görüntülere değinen Başkan Erdoğan, "Kurdukları oyunla milletin aklıyla alay ettiler. İşin içine deste deste para girince bu oyun kirlendi. Pazarlıklar hep bunlara eşlik etti. Yalan üstüne yalan söyleyerek bu kirden arınamazlar." ifadelerini kullandı.