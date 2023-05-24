Video Haber Başkan Erdoğan'dan depremzedelere mesaj: "Sizi asla yalnız bırakmayacağız" | Video
Başkan Erdoğan'dan depremzedelere mesaj:

Başkan Erdoğan'dan depremzedelere mesaj: "Sizi asla yalnız bırakmayacağız" | Video

24.05.2023 | 09:39

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketinden etkilenen depremzedelere sosyal medya hesabından bir mesaj verdi. "Sandıkta tecelli eden iradenizin başımız üzerinde yeri vardır." diyen Başkan Erdoğan, "Biz yanınızdayız. Allah’ın izniyle sizi asla yalnız bırakmayacak, muhannete muhtaç etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan’dan depremzedelere mesaj: Sizi asla yalnız bırakmayacağız | Video 02:14
Başkan Erdoğan'dan depremzedelere mesaj: "Sizi asla yalnız bırakmayacağız" | Video 24.05.2023 | 09:39
Maltepe E-5’te bir otomobil belediye işçilerinin arasına daldı, 4 kişi hayatını kaybetti | Video 01:09
Maltepe E-5'te bir otomobil belediye işçilerinin arasına daldı, 4 kişi hayatını kaybetti | Video 24.05.2023 | 01:38
Firari sürücü 30 kilometre süren kovalamacada yakalandı | Video 01:14
Firari sürücü 30 kilometre süren kovalamacada yakalandı | Video 24.05.2023 | 00:23
Bakan Murat Kurum: PKK-Kandil alenen Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekliyor | Video 01:54
Bakan Murat Kurum: PKK-Kandil alenen Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekliyor | Video 24.05.2023 | 00:12
PKK’dan Kemal Kılıçdaroğlu tanıtımı: Terör örgütünün kanalından sistematik yayın! Açık açık oy istediler 00:36
PKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu tanıtımı: Terör örgütünün kanalından sistematik yayın! Açık açık oy istediler 23.05.2023 | 19:47
Milliyetçilik tiyatrosu kısa sürdü! Ekrem İmamoğlu’ndan Selahattin Demirtaş için özgürlük çağrısı | Video 00:13
Milliyetçilik tiyatrosu kısa sürdü! Ekrem İmamoğlu'ndan Selahattin Demirtaş için özgürlük çağrısı | Video 23.05.2023 | 19:35
Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’nun ikiyüzlü siyasetine tepki: Gandi Kemal olarak başladı Nazi Kemal olarak bitirecek | Video 44:30
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun ikiyüzlü siyasetine tepki: Gandi Kemal olarak başladı Nazi Kemal olarak bitirecek | Video 23.05.2023 | 19:30
MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Sivas’ta önemli açıklamalar | Video 24:16
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Sivas'ta önemli açıklamalar | Video 23.05.2023 | 19:26
Tekirdağ’da PKK/KCK’ya 2. dalga operasyonu | Video 01:22
Tekirdağ'da PKK/KCK'ya 2. dalga operasyonu | Video 23.05.2023 | 19:20
Kastamonu’da dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi | Video 01:16
Kastamonu'da dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi | Video 23.05.2023 | 19:02
Kılıçdaroğlu’na HDP-Kandil desteği! Numan Kurtulmuş: Milletimiz gereken cevabı 28 Mayıs’ta verecek | Video 39:56
Kılıçdaroğlu'na HDP-Kandil desteği! Numan Kurtulmuş: "Milletimiz gereken cevabı 28 Mayıs'ta verecek" | Video 23.05.2023 | 17:15
Oğuzhan Uğur hedef gösterdi ölüm tehditleri başladı! Kılıçdaroğlu güzellemesi ifşa olunca harekete geçtiler | Video 04:49
Oğuzhan Uğur hedef gösterdi ölüm tehditleri başladı! Kılıçdaroğlu güzellemesi ifşa olunca harekete geçtiler | Video 23.05.2023 | 16:54
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 28 Mayıs’ta sandıkta sorumluluklar üstlenmeliyiz | Video 23:27
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "28 Mayıs'ta sandıkta sorumluluklar üstlenmeliyiz" | Video 23.05.2023 | 16:23
Otobüs sürücüsünün saldırdığı otomobilin sahibi o anları anlattı | Video 05:09
Otobüs sürücüsünün saldırdığı otomobilin sahibi o anları anlattı | Video 23.05.2023 | 16:10
Başkan Erdoğan’dan Malatya’da 28 Mayıs mesajı: Rehavete kapılmadan 5 günü dolu dolu geçireceğiz | Video 36:55
Başkan Erdoğan'dan Malatya'da 28 Mayıs mesajı: "Rehavete kapılmadan 5 günü dolu dolu geçireceğiz" | Video 23.05.2023 | 16:14
PKK’nın üst düzey yöneticisi Duran Kalkan’ın yakın korumasının yakalandığı operasyon kamerada | Video 02:02
PKK'nın üst düzey yöneticisi Duran Kalkan’ın yakın korumasının yakalandığı operasyon kamerada | Video 23.05.2023 | 16:10
Duran Kalkan’ın yakın korumasının 14 Mayıs seçimlerinde HDP için sandık müşahitliği yaptığı ortaya çıktı! | Video 00:24
Duran Kalkan’ın yakın korumasının 14 Mayıs seçimlerinde HDP için sandık müşahitliği yaptığı ortaya çıktı! | Video 23.05.2023 | 15:37
Son Dakika: Duran Kalkan’ın yakın koruması yakalandı! | Video 02:36
Son Dakika: Duran Kalkan’ın yakın koruması yakalandı! | Video 23.05.2023 | 15:27
İşte Kılıçdaroğlu’nun ’Neden hapiste’ dediği Demirtaş’ın terör sicili... | Video 02:18
İşte Kılıçdaroğlu’nun 'Neden hapiste' dediği Demirtaş'ın terör sicili... | Video 23.05.2023 | 14:22
Selahattin Demirtaş: Terörist cenazesine gitmeyen HDP’li vekillere soruşturma açtırırım | Video 00:26
Selahattin Demirtaş: "Terörist cenazesine gitmeyen HDP'li vekillere soruşturma açtırırım" | Video 23.05.2023 | 14:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA