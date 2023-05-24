Başkan Erdoğan'dan depremzedelere mesaj: "Sizi asla yalnız bırakmayacağız" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketinden etkilenen depremzedelere sosyal medya hesabından bir mesaj verdi. "Sandıkta tecelli eden iradenizin başımız üzerinde yeri vardır." diyen Başkan Erdoğan, "Biz yanınızdayız. Allah’ın izniyle sizi asla yalnız bırakmayacak, muhannete muhtaç etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.