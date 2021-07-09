Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalar
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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor. Başkan Erdoğan sözlerine Diyarbakır annelerini ziyaret edeceğini söylerek başladı. Erdoğan "Bu kahraman aileleri ziyaret ederek, haklı davalarında yanlarında olduğumuz gerçeğini ortaya koyacağız" dedi.