Video Haber Başkan Erdoğan'dan F-16 açıklaması! Biden Temsilciler Meclisi'ne talimatı verdi | Video
Başkan Erdoğan'dan F-16 açıklaması! Biden Temsilciler Meclisi'ne talimatı verdi | Video

Başkan Erdoğan'dan F-16 açıklaması! Biden Temsilciler Meclisi'ne talimatı verdi | Video

26.01.2024 | 14:30

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtadı. İsveç'in NATO vizesine değinen Başkan Erdoğan, "Parlamentomuz verilen söz üzerine kahir ekseriyetle meclisimizden geçti. Ben de imzaladım akşam da resmi gazetede yayımlandı." ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan’dan F-16 açıklaması! Biden Temsilciler Meclisi’ne talimatı verdi | Video 06:15
Başkan Erdoğan'dan F-16 açıklaması! Biden Temsilciler Meclisi'ne talimatı verdi | Video 26.01.2024 | 14:30
Meteorolojiden 31 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Hangi illerde kar yağışı bekleniyor? | Video 05:45
Meteorolojiden 31 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Hangi illerde kar yağışı bekleniyor? | Video 26.01.2024 | 12:17
Melih Altınok | Gaffar Okan’ı kim öldürdü? 04:19
Melih Altınok | Gaffar Okan'ı kim öldürdü? 26.01.2024 | 11:59
Yavuz Donat | Siyaset... Zor zanaat 06:27
Yavuz Donat | Siyaset... Zor zanaat 26.01.2024 | 11:56
Nihat Hatipoğlu | Şahidin de şahidi olmalı 08:26
Nihat Hatipoğlu | Şahidin de şahidi olmalı 26.01.2024 | 11:54
Kerem Alkin | Küresel ekonominin 2024 sınavı 03:51
Kerem Alkin | Küresel ekonominin 2024 sınavı 26.01.2024 | 11:52
Irak’ın kuzeyinde 5 PKK’lı terörist etkisiz | Video 00:15
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz | Video 26.01.2024 | 10:49
Vali Dallı: “Otobüs kazasında 6 vatandaşımızı kaybettik, 32 yaralımız var” | Video 02:31
Vali Dallı: “Otobüs kazasında 6 vatandaşımızı kaybettik, 32 yaralımız var” | Video 26.01.2024 | 08:52
Kastamonu’da otobüs kazası! 6 ölü, 32 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler 08:22
Kastamonu'da otobüs kazası! 6 ölü, 32 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler 26.01.2024 | 08:04
DEM’li vekilden TBMM’de skandal ’Kürdistan’ sözleri! 00:11
DEM'li vekilden TBMM'de skandal 'Kürdistan' sözleri! 26.01.2024 | 00:02
Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi: 1 ağır yaralı 01:41
Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi: 1 ağır yaralı 25.01.2024 | 23:16
Sarıyer’de çöpte yeni doğmuş bebek bulundu 03:53
Sarıyer’de çöpte yeni doğmuş bebek bulundu 25.01.2024 | 23:16
Gazze’de elektriksiz hastanede cep telefonu ışığıyla tedavi 00:33
Gazze'de elektriksiz hastanede cep telefonu ışığıyla tedavi 25.01.2024 | 23:16
SON DAKİKA | Yeni yılın ilk MGK’sı sona erdi 04:52
SON DAKİKA | Yeni yılın ilk MGK'sı sona erdi 25.01.2024 | 20:49
Yunanistan’da öğrenciler, özel üniversitelere karşı 3 gündür sokakta 06:37
Yunanistan’da öğrenciler, özel üniversitelere karşı 3 gündür sokakta 25.01.2024 | 20:04
Batman’da meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı 01:27
Batman’da meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı 25.01.2024 | 20:04
Kayseri’de uçağın piste acil iniş yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı 01:35
Kayseri'de uçağın piste acil iniş yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı 25.01.2024 | 20:04
Müzikhol saldırısıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı! Kurşun yağmuruna tutmuşlardı... 01:42
Müzikhol saldırısıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı! Kurşun yağmuruna tutmuşlardı... 25.01.2024 | 18:06
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan İstanbullulara peş peşe müjdeler | Video 01:40:49
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan İstanbullulara peş peşe müjdeler | Video 25.01.2024 | 13:33
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Türkiye-İran İş Forumu’nda önemli açıklamalar 16:18
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Türkiye-İran İş Forumu'nda önemli açıklamalar 24.01.2024 | 21:12

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA