Başkan Erdoğan'dan F-16 açıklaması! Biden Temsilciler Meclisi'ne talimatı verdi | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtadı. İsveç'in NATO vizesine değinen Başkan Erdoğan, "Parlamentomuz verilen söz üzerine kahir ekseriyetle meclisimizden geçti. Ben de imzaladım akşam da resmi gazetede yayımlandı." ifadelerini kullandı.
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