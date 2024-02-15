Video Haber Başkan Erdoğan’dan Filistin mesajı: "Dünya artık bu gerçeği görmezden gelemez" | Video
Başkan Erdoğan’dan Filistin mesajı:

Başkan Erdoğan’dan Filistin mesajı: "Dünya artık bu gerçeği görmezden gelemez" | Video

15.02.2024 | 16:45

BAE ve Mısır ziyaretleri sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Sürecin başında İsrail'in yanında yer almış bazı ülkelerin şimdi nasıl bir nedamet içerisinde olduklarını da görüyoruz. Biz kalıcı barış için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Çözümün 1967 sınırları temelinde, bağımsız, egemen, coğrafi bütünlüğe haiz ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması olduğu gerçeğini, dünya artık görmezden gelemez. Türkiye sadece Filistinli kardeşlerini değil, insan haklarını, barışı, uluslararası hukuku da müdafaa etmektedir. Türkiye, bu konudaki samimiyetini en net biçimde ortaya koymuştur" ifadelerine yer verdi.

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