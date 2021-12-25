Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te önemli açıklamalar | Video

Başkan Erdoğan, Gaziantep'te AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Gaziantep'te bir sitede pitbull köpeğinin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye ile ilgili çok net ifadeler kullandı. Erdoğan, tehlike saçan pitbull cinsi köpekleri besleyenlerin maddi durumu iyi kişiler olduğunu ifade etti, "Bu köpekler parası bol olanların köpekleri. Ne oluyor, ne bitiyor, ne yapıyorlar, böyle bir dertleri yok. Şimdi ailesini kandırmaya çalışıyorlar. Kandıramayacaksınız, bunun da bedelini ödeyeceksiniz" dedi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 'bedava elektrik' vaadi üzerinden sert sözlerle yüklendi, "Adana'daki çiftçilere bedava elektirik versene. Bedava elektrik verecekmiş, yalan, yalan." dedi.