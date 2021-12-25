Video Haber Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te önemli açıklamalar | Video
Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te önemli açıklamalar | Video

Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te önemli açıklamalar | Video

25.12.2021 | 15:41

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Başkan Erdoğan’dan Gaziantep’te önemli açıklamalar | Video 42:50
Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te önemli açıklamalar | Video 25.12.2021 | 15:41
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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş hastanede ilk kez görüntülendi! Küçük kız hayata el salladı! | Video 02:16
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş hastanede ilk kez görüntülendi! Küçük kız hayata el salladı! | Video 24.12.2021 | 20:36

Başkan Erdoğan, Gaziantep'te AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Gaziantep'te bir sitede pitbull köpeğinin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye ile ilgili çok net ifadeler kullandı. Erdoğan, tehlike saçan pitbull cinsi köpekleri besleyenlerin maddi durumu iyi kişiler olduğunu ifade etti, "Bu köpekler parası bol olanların köpekleri. Ne oluyor, ne bitiyor, ne yapıyorlar, böyle bir dertleri yok. Şimdi ailesini kandırmaya çalışıyorlar. Kandıramayacaksınız, bunun da bedelini ödeyeceksiniz" dedi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 'bedava elektrik' vaadi üzerinden sert sözlerle yüklendi, "Adana'daki çiftçilere bedava elektirik versene. Bedava elektrik verecekmiş, yalan, yalan." dedi.

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