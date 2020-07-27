Başkan Erdoğan'dan gençlere mesaj: "Camilerimizi ihmal etmeyin" | Video
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Başkan Erdoğan'dan gençlere mesaj: "Camilerimizi ihmal etmeyin" | Video 27.07.2020 | 19:04
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Türk - Yunan gerilimi artar mı? Türkiye 'Navtex' ile ne mesaj verdi? | Video 27.07.2020 | 00:43
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