Başkan Erdoğan'dan gençlere sosyal medya uyarısı "Düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğiz" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih'te Genç Projeler Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu. Gençlere sosyal medya uyarılarında da bulunan Erdoğan: Bataklık gibi içine düşüp yok edecek tehditler barındırıyor. Düzenlemeyi en kısa zamanda hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.