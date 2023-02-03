Başkan Erdoğan'dan gençlere video mesaj: "Geleceğe dair umutlarınızı asla kaybetmeyin"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Tematik Kış Kampları Kapanış Programına bir videomesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında gençlere hitaben “Yeter ki siz çalışın, üretin, hayal kurun, geleceğe dair umutlarınızı asla kaybetmeyin. Allah'ın izniyle gerisi muhakkak gelecek ve zafer sizlerin olacaktır” dedi.