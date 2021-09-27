Video Haber Başkan Erdoğan'dan Hakim ve Savcılar Kura Töreni'nde önemli açıklamalar | Video

Başkan Erdoğan'dan Hakim ve Savcılar Kura Töreni'nde önemli açıklamalar | Video

Başkan Erdoğan'dan Hakim ve Savcılar Kura Töreni'nde önemli açıklamalar | Video
27.09.2021 | 14:33

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları" Kura Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, yaptığı konuşmada yargıda yapılacak yeniliklere de değindi.

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