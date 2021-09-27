Başkan Erdoğan'dan Hakim ve Savcılar Kura Töreni'nde önemli açıklamalar | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları" Kura Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, yaptığı konuşmada yargıda yapılacak yeniliklere de değindi.