Başkan Erdoğan'dan Hatay'da 7'li koalisyona sert tepki: "Birileri gibi seçim sonrası insanımızı tehdit etmedik" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da depremzedelerle buluşmasında konuştu. Muhalefetin depremzedelere yönelik hakaretlerine sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "21 yıllık iktidarımız döneminde milletimize tepeden bakan olmadık. Tehdit etmedik. Ayrıştıranlardan değil birleştirenlerden olduk. Depremde yakınlarını kaybetmiş kardeşlerimizi, siyasi tercihlerinden dolayı kaldıkları yerden kapı dışarı etmek aklımızın köşesinden bile geçmez. Birileri gibi seçim sonrası insanımızı tehdit etmedik." dedi. Yine muhalefetin Defne Hastanesi'ne yönelik eleştirilerine cevap veren Erdoğan, "Defne Devlet Hastanesi'nin temelini attığımızda muhalefet '3 ayda hastane mi yapılır' dedi, bunlar zavallı. Bunların hayatında herhangi bir eseri yok." dedi.