Başkan Erdoğan'dan İBB'ye pankart tepkisi | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep programını sürdürüyor. AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda partililere seslenen Erdoğan, daha sonra Gaziantep meydanında toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, burada da önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir pankart asmış, 'İBB'nin de yurtları var' diye. Vah zavallı... Bizim şu anda Türkiye genelinde açmış olduğumuz yurtların sayısını ben unuttum ama Bay Kemal ve avanesinin böyle bir derdi yok." açıklamasında bulundu.