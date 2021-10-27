Video Haber Başkan Erdoğan'dan İİT Gıda konferansında önemli mesajlar | Video
Başkan Erdoğan'dan İİT Gıda konferansında önemli mesajlar | Video

Başkan Erdoğan'dan İİT Gıda konferansında önemli mesajlar | Video

27.10.2021 | 10:49

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı Gıda Güvenliği Konferansı'na video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan "Gıdaya erişim imtiyaz değil haktır" ifadelerini kullandı.

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