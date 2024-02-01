Video Haber Başkan Erdoğan'dan İslam'a yönelik saldırılara sert tepki! "Cehaletin karanlığını yırtıp atacağız" | Video
Başkan Erdoğan'dan İslam'a yönelik saldırılara sert tepki!

Başkan Erdoğan'dan İslam'a yönelik saldırılara sert tepki! "Cehaletin karanlığını yırtıp atacağız" | Video

01.02.2024 | 15:28

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi'nde açıklamalarda bulundu. İslama yönelik saldırıları sert bir dille eleştiren Başkan Erdoğan, "Milletimizin İslam'a ve Kur'an'a hizmetle geçen 1300 yıllık şanlı tarihi, bu şekilde yok sayılmaya çalışılıyor. Böylece milletimizi ayakta tutan, milletimize asli kimliğini kazandıran tarihi, kültürel ve beşeri değerleri tahrip edilmek isteniyor. Çok açık ve net söylüyorum. İslam'ın gaza ruhunu taşımayan bir Türklük tanımı ve projesi, aslında Türk milletini müzeye kaldırma, folklorik bir öge haline getirme teşebbüsüdür. Burada gaye milletin mayasını bozmak, dışarıdan sarsamadıkları kaleyi içeriden çökertmek, mümkünse teslim almaktır." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Cehaletin karanlığını yırtıp atacağız." dedi.

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