Başkan Erdoğan'dan İsrail'in Filistin'e düzenlediği alçak saldırıya kınama | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in Filistin'e düzenlediği alçak saldırıyı kınadı.