Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar! | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası millete seslendi. Başkan Erdoğan, "Mevcut planlamaya göre 405 bini konut ve 83 bini köy evi olmak üzere toplam 488 bin yeni hane yaparak, vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi. Başkan Erdoğan, deprem bölgesindeki işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 borçları ile birlikte felakette hayatını kaybeden işletmecilerin tüm borçlarının silineceğini kaydetti. İşte ayrıntılar!