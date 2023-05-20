Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalar | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta depremzedeler ile bir araya geldi. Kahramanmaraş'ta halka hitap eden Başkan Erdoğan, "Kinlerini ve nefretlerini depremzedelere yönelterek alçaklığın evrensel tarihinde yeni bir sayfa açtılar." şeklinde konuştu.
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