Başkan Erdoğan'dan kamu çalışanlarını tehdit eden Kılıçdaroğlu'na tepki: "Faşist ve darbeci zihniyetin yansıması..." | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:54
12:33
01:41
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu isyanı: "İflah olmayacak bu adam" | Video 30.05.2022 | 13:54
02:47
Haşmet Babaoğlu | Yaşadıklarımız film değil... 30.05.2022 | 13:23
02:02
Mahmut Övür | Bizans entrikaları büyük tepki gördü 30.05.2022 | 13:21
03:13
Engin Ardıç | Köylü çorabı koklayanlar 30.05.2022 | 13:19
33:06
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan A Haber'de önemli açıklamalar | Video 30.05.2022 | 12:52
00:35
SON DAKİKA! MSB bu görüntülerle açıkladı! 6 PKK'lı terörist etkisiz | Video 30.05.2022 | 12:10
00:27
03:39
Melih Altınok | Vay be, Erdoğan milleti zorla parka götürüyormuş! 30.05.2022 | 09:31
03:15
Hilal Kaplan | Atatürk de Finlandiya'yı severdi | Video 30.05.2022 | 09:13
01:51
Mehmet Barlas | Fatih'e de Atatürk'e de Erdoğan'a da minnettarız 30.05.2022 | 09:10
03:22
11:00
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü uçakta önemli açıklamalar | Video 29.05.2022 | 16:26
06:41
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde SOLOTÜRK'ten "Fetih" gösterisi | Video 29.05.2022 | 16:14
01:08
Başkan Erdoğan 1000 gündür "Evlat nöbeti" tutan annelere seslendi | Video 29.05.2022 | 12:39
00:35
FETÖ operasyonunda 1 tutuklama | Video 29.05.2022 | 09:34
00:13
04:12
Türkiye rekoru metamfetamin'e 5 tutuklama | Video 28.05.2022 | 22:01
01:50
TEKNOFEST'te atak helikopterlerinden gösteri | Video 28.05.2022 | 21:11
Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamu çalışanlarını tehdit eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, "Kamudaki insanları tehdit etmek faşist ve darbeci zihniyetin yansımasından başka bir şey değildir." dedi.