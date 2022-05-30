Video Haber Başkan Erdoğan'dan kamu çalışanlarını tehdit eden Kılıçdaroğlu'na tepki: "Faşist ve darbeci zihniyetin yansıması..." | Video
Başkan Erdoğan'dan kamu çalışanlarını tehdit eden Kılıçdaroğlu'na tepki:

Başkan Erdoğan'dan kamu çalışanlarını tehdit eden Kılıçdaroğlu'na tepki: "Faşist ve darbeci zihniyetin yansıması..." | Video

30.05.2022 | 15:26

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Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamu çalışanlarını tehdit eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, "Kamudaki insanları tehdit etmek faşist ve darbeci zihniyetin yansımasından başka bir şey değildir." dedi.

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