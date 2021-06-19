Video Haber Başkan Erdoğan'dan KDV desteği müjdesi: Kabine toplantısının ardından...

Başkan Erdoğan'dan KDV desteği müjdesi: Kabine toplantısının ardından...

Başkan Erdoğan'dan KDV desteği müjdesi: Kabine toplantısının ardından...
19.06.2021 | 15:36

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da otel açılışında konuştu. Başkan Erdoğan, "Rusya'nın turizm kararını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi. Erdoğan ayrıca, "Kabine toplantısının ardından KDV desteği konusunda müjdeyi ayrıca vereceğim." ifadelerini kullandı.

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