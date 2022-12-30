Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü düzenlemesi çağrısı: Anayasal düzenleme ile bu işi bitirelim | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 3. İlahiyat Gençlik Buluşmasında yaptığı konuşmada CHP lideri Kılıçdaroğlu'na başörtüsü için anayasal düzenlemeye ilişkin çağrıda bulundu. Başkan Erdoğan,"Eğer bu konuda samimiyse anayasal bir düzenleme yapalım bu işi bitirelim. Çünkü biz bir daha bu tuzaklara gelmek istemiyoruz. Anayasal düzenleme metnini Meclis'e gönderdik. Samimiyetlerini göreceğiz." dedi.